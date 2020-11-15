一名22女護理師日前在網站匿名投稿指出，某天拒絕交往1年半男友求歡，沒想到隔天冰箱裡的豬肉竟然「多了一個洞」，經向男友求證，真相讓她崩潰。

護理師表示，她與男友平常床事2天做3次，性生活算很和諧，因為24歲的男友從事剪接工作，不用出門上班，隨時精力充沛，但她某天因為連續上了幾天夜班，回到家有點累，便拒絕了男友，隨後開玩笑說：「冰箱有塊肉排，你可以去試試，感覺不會比我差」。

女子看到豬排「多一個洞」就知道發生什麼事。（圖／翻攝自網路）

沒想到，當她下班回家準備午餐時，發現冰箱裡的肉排竟然掉在地上，包裝也被拆開，她蹲下一看赫然發現上面竟然有個洞，當下就反應過來知道怎麼一回事。向男友求證時，對方起初打死都不承認，後來想到男友每次完事都不洗澡，於是提議拿一盆水讓男友將那話兒放進去，看會不會有「浮」出什麼東西，男友這時才承認，還理直氣壯說：「是妳要我這樣做的」。

原po聽了男友的話絕望說：「一個男人為了解決自己需求連肉排都可以上，這是什麼人？我感覺他根本不是人啊，而且完事還不洗澡，真的從此不會再跟他xx了」，最後下定決心放生男友。

(中時新聞網)