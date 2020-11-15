在中部地區流行多年的往生互助會，近年發生多起業務下滑倒會風波，近日多名苗栗婦人參加台中往生互助會，結果互助會經營不善倒會，當事人向苗栗地檢署提告，檢方雖不起訴，但建議當事人另尋民事訴訟救濟，並提醒民眾想要投資這類互助會要慎選評估風險，以免賠了夫人又折兵。

一名住在苗栗的賴姓婦人擔任台中市慈航推展協會互助會苗栗縣第8組組長，負責招募苗栗同鄉加入這個往生互助會，互助會管理辦法明定參加者每個月繳交2200元月費，以及300元年費，待申請人往生後，可領取慰問金，除了保本以外，還有較高的利息，賴婦並保證沒有風險、一定保本。

檢方調查，這個互助會早從2014年就出現業務下滑情形，但賴婦仍持續召募民眾入會，賴婦聲稱並不知情會務下滑情事，賴婦所負責召募的當事人，加入時間最長的有17年，最短的有4年，所繳款項從57萬元至9萬元不等。

今年4月間，互助會因財務狀況出問題而停止運作，其中5名被賴婦召募入會的婦人見要不回投資款項，因而向苗栗地檢署控告賴婦涉及詐欺背信，檢方經偵辦，日前以賴婦收取會員款項都有交至互助會，並未侵吞，並且有部份會員先前有領過慰問金，難以認定有施詐術情節，因而對賴婦予以不起訴處分。

但檢察官提醒當事人，任何人在從事與金錢有關的交易、投資行為時，應本於風險管理原則預防或避免投資損失風險，只要相對一方未以不法手段造成他人意思表示不自由的狀態，縱事後來有營運不善，而發生倒閉，無法如期給付債款情事，不得以刑法的詐欺或背信罪論處，檢方並建議當事人循民事程序以謀救濟，來解決與慈航協會間的權利義務糾紛。

(中時 )