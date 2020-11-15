瑜伽看似溫和的運動，但其實仍要小心，姿勢不正確也可能受傷，甚至造成生命危險。日前中國大陸一名女子，就在做瑜伽時昏倒不治，做瑜伽真的這麼危險嗎？又有什麼該注意的事情呢？

據陸媒報導，這名58歲女子在進行瑜伽中輪式動作時，突然向後倒地，並且昏迷不醒，儘管現場立即進行CPR，經搶救後仍不治，目前法醫初步判斷應是姿勢不正確，導致腦部供血不足釀禍。

對此，原力復健科診所醫師王思恒認為，應該不是瑜伽造成女子猝死，發生猝死大多是因為心血管疾病，可能女子是因為腦中風等其他原因猝死，只是剛好當時她正在做瑜伽，因為瑜伽導致腦部缺血的機會非常低。

瑜伽老師陳美宮也表示，報導資訊不足難以判斷女子狀況，但她也點出不少民眾運動時受傷，大多是因為沒有評估自己身體的狀況，可能當天女子的狀況不好，或是身體不適，但沒有向老師反映，又強迫自己進行較困難的動作，也可能發生危險，不過至今並沒有聽說有人因為瑜伽猝死的案例。

至於像女子所做的輪式，陳美宮說，其實一般人都可以練，但由於身體前側的伸展會造成輕微的張力，若是有心血管疾病或是有腹瀉狀況的民眾並不適合，或是下背痛、肩膀、手腕受傷都要特別小心。

其實瑜伽很多動作都是身體的極致伸展，雖然不似舞蹈一般激烈，但是這種看來很溫柔緩和的運動，也要當心運動傷害，特別是有些會過度彎曲身體，過程當中一定要非常緩和、動作要放慢。

瑜珈老師說，很多瑜珈動作都是身體的極致伸展，過程當中一定要非常緩和、動作要放慢。（示意圖/Pixabay）

瑜伽應是和身體對話 切莫一味「模仿」、「硬做」

不少因練習瑜伽受傷的案例，往往是因為不了解自身能力，一味模仿，或是求好心切、要求完美，但能力不足，勉強「硬做」導致受傷。

王思恒分享他在門診時曾遇過的受傷案例，主要是脖子、肩膀、手腕、腰部4大部位：

●脖子：有時候會遇到做完瑜伽，脖子肌肉拉傷的病人，會出現像落枕的狀況，脖子肌肉疼痛、脖子難以轉動。

●肩膀：即使是常見的下犬式，若是肩膀活動度不足的民眾，也可能會出現肩膀疼痛、不適的狀況。

●手腕：瑜伽中有許多動作需要「撐地」，但手腕算是相對脆弱的部位，因此手腕拉傷是滿常見的瑜伽運動傷害。

●腰部：瑜伽中需要「拱腰」的動作，像是眼鏡蛇式等，但若是施力不當或出力位置不對，難免就會出現像閃到腰的狀況。

「只要慢慢一步一步練習，其實瑜伽算是滿安全、溫和的運動，」王思恒醫師強調，無論是瑜伽和是其他運動，容易造成受傷多是因為沒有「循序漸進」練習，身體還沒有準備好，自然就容易出現運動傷害。

不少人在社群媒體上，看到別人PO的瑜伽美照，嘗試自行模仿，陳美宮老師指出，每個人身體條件和練習瑜伽的時間都不同，且每個動作都有需要注意的地方，若是不了解自己能力範圍一味模仿，都可能造成危險，建議所有動作都應由專業老師指導，依照自身狀況練習，可自行練習已經學過、可做到的動作即可，尤其不要擅自挑戰高難度動作。

練習瑜伽時，若出現2狀況就應休息

「傾聽身體的聲音很重要，」陳美宮強調，練瑜伽應該是與身體的對話，在一次次練習中，感覺自己的呼吸和身體的延伸，以及心靈的緩和，而不應刻意強調身體的扭轉與伸展，或產生競爭心態，勉強自己，很可能因此受傷。

若是民眾在練習過程中出現下列2種狀況，最好先暫停休息：

1. 練習的過程中，如果有任何不舒服的感覺，都要先暫停正在做的動作，先回到休息姿勢，等身體狀況恢復了，再繼續練習。

2. 呼吸的狀態可以判斷自己是不是做超出了極限。當呼吸短促不順或呼吸困難的時候，就是警訊，代表已經超過能力所及，應該退回到可以自然呼吸的階段。

若是身體已有肌肉骨骼狀況的民眾，王思恒提醒，有些動作需要特別留意，像是頭部需要後仰的動作，尤其是頸椎退化、有長骨刺的民眾，可能會導致頸部神經壓迫、手麻的狀況；有椎間盤突出的民眾，在進行前彎動作時，要避免用力過猛，慢慢前彎即可；腰椎滑脫的人一樣應避免像眼鏡蛇式這類腰部過度彎曲的動作，若是身體有不適狀況時，最好先暫停，並尋求醫師協助。

(中時新聞網)