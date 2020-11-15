奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周巨蟹座事業運最旺，處女座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多多提醒自己，適時的向外求援將有效改善狀況！

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友面對事情都提不起力，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的！

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，另要注意下周物質欲望比重較大，將過度追求物質層面！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友下周許多問題的產生也讓自己感到無力許多，奧斯會建議要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況喔！

▍處女座

整體運勢★★★★

處女座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，好好把握囉！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，需要多加注意囉！

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍對自己的疑惑感提升，面對明明很熟悉且有自信的事情，會多一份疑惑，但矛盾的是這些都早是你習慣的事情，建議下周在面對自我疑惑時，要轉個想法或勉勵一下自己喔！

▍射手座

整體運勢★★

下周射手座的朋友狀態較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提昇，也讓自己下周感到不是很愉悅，這樣的狀況有一部份來自於對於自我的壓力，稍稍的無法負荷了！

▍魔羯座

整體運勢★★★

下周魔羯朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去完成，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶下周思緒清晰活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周喔！另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉！

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利於自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變的不像過去那樣的清晰，所以思考不夠周全，要多注意！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)