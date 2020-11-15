主辦方「台灣女子棒球運動推廣協會」出面留言。（圖／翻攝自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷今日受「台灣女子棒球運動推廣協會」之邀，出席女子棒球營，推廣棒球運動並呼籲國內棒球的培訓與發展應破除性別歧視，卻因穿著「貼身露鎖骨上衣配長裙」遭批做秀、不得體、不尊重專業且缺乏安全性。黃1小時後回覆：「去打球是臨時起意，下次全副武裝！」主辦方也在3小時後出面留言，表示有議員願幫活動宣傳已受寵若驚，把黃拖下場試體驗他們「真不好意思」。

黃捷在臉書發文，寫道：「早上受台灣女子棒球運動推廣協會之邀出席女子棒球營，才發現平時當球迷出一張嘴很容易，做起來非常不容易。雖然今天是最菜球員，還是玩得很開心。雖然大家稱棒球為國球，但棒球一直以來都是較陽剛的運動，女性角色多是擔任啦啦隊跟球經，女子棒球的培訓和賽事發展步調也相對於男子棒球緩慢許多，性別藩籬仍明顯存在。」

黃捷更表示：「但其實棒球的精神和樂趣應該不分男女才對！今天看到營隊裡的每個女孩拿起棒球都架勢十足（比我厲害很多），丟球、接球的動作也確實，突然感受到，棒球就是該這樣平等美好，不需要「像女孩那樣丟球」，更不應該因為性別刻板印象而影響能力培育的差別待遇。作為球迷，除了希望高雄能有球賽可以看、有城市球隊可以支持，推廣棒球我當然也義不容辭。女孩們，出來打球！」

文章一出卻引發軒然大波，網友紛紛留言要求黃捷穿著適當服裝，否則既不尊重專業、社會觀感不佳更將自己暴露危險之中。黃在發文1小時後，逐一在批評留言下回覆：「去打球是臨時起意，下次全副武裝！」並將原先上半身僅穿「貼身露鎖骨上衣」下場打球的照片刪除，改放著黑色皮衣的照片。

3小時後，主辦方「台灣女子棒球運動推廣協會」也出面在文章下留言：「黃捷議員願意幫活動推廣宣傳已經受寵若驚；還親自來幫女孩們加油更是讓人感動。真不好意思讓議員被我們拖下場試體驗，真的開心也感謝您也一起喜歡棒球唷。雖然我們的簡單教學沒有東融專業，但我們會繼續努力把棒球帶進更多女孩的生活的。」

高雄市議員黃捷，原先在臉書刊登自己穿著「貼身露鎖骨上衣配長裙」下場打棒球的照片，隨後已刪除。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

高雄市議員黃捷，原先在臉書刊登自己穿著「貼身露鎖骨上衣配長裙」下場打棒球的照片，隨後已刪除。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

(中時新聞網)