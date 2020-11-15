假如《Legion Hoops》這項爆料成真，騎士總算能夠擺脫「愛神」洛夫了！根據《Legion Hoops》爆料，勇士很想得到洛夫，且跟騎士初步進行交易可能性，如果交易成功，這筆交易將是三方交易，勇士前鋒卓雷蒙格林會被送到第3隊。

上季場均17.6分、9.8籃板及3.2助攻的洛夫，堪稱騎士急於擺脫的內線好手，近年幾乎都被騎士擺上交易檯面，卻始終乏人問津，主因在於他的進攻能力雖然不錯，防守能力卻讓外界詬病，這點身為過去常在季後賽碰上洛夫的勇士很清楚。

只是洛夫的籃板能力與三分投射能力，或許可以融入勇士當前陣容，所以才讓勇士萌生招募他的念頭，甚至不惜放出「死亡五小」陣容當中的核心人物卓雷蒙格林，或許是因勇士眼見格林的進攻能力逐漸下滑，光有穩定防守已經不夠了。

假如勇士真的換來洛夫，搭配「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，以及上季加盟的小前鋒威金斯，只要依靠今年選秀榜眼籤找來年輕內線好手，或許這個陣容就可以讓勇士重新變回爭冠強豪之列，問題是勇士真的有需要進行這樣的豪賭嗎？

(中時 )