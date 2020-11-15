焦糖哥哥條款？ 藍委爆：臉書追蹤逾10萬就能讀碩士

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，自轉型為政治網紅後，惹出爭議不斷。近日他更因為在台大社會系發起互挺團的臉書文章下，留言宣傳自己餐廳，白目行徑遭網友譙臭頭，昨(14日)還被發現悄悄關掉了當初他考進中山大學社會研究所條件之一的10萬粉絲臉書，引發網友熱議。對此，焦糖哥哥的網紅好友陳沂昨晚也在直播中聊起此事，更大爆政黨收買暗黑內幕。

陳沂昨晚在直播中談起好友焦糖哥哥近來引發的爭議，表示曾不只一次勸焦糖哥哥「不要過度得跟民進黨扯上太多邊」，道理很簡單，因為她認為焦糖哥哥又沒拿民進黨的錢，幹嘛這樣幫對方？「沒有錢的事情就不要做，我已經講過100次了，所以他如果今天出事我也覺得活該，因為沒有錢的事情幹嘛做？」

陳沂更強調沒有要為焦糖哥哥護航，「沒有，因為我覺得這就是真傻，真的傻！」

另外，陳沂還在直播中大爆政黨收買暗黑內幕，「我必須說，我夢到就是各個政黨如果要綁樁腳什麼的，有時候就是會用錢去收買一些人，所以有些人確實是有拿到政黨的錢，那我沒講哪個黨，這是千真萬確的事情。」

其實焦糖哥哥自藝人轉型成政治網紅後，爭議不斷，還曾因為以高中學歷跳級考進中山大學社會研究所就讀，引發外界質疑。不過焦糖哥哥對於外界眼光看得很開，據毅傳媒報導，他9月被問及會不會擔心論文受到放大檢視，大方回應：「反正我本來就是要認真寫論文的人啊，高等教育就是要靠大家互相討論才能進步，學歷、畢業證書對我來說沒有那麼重要，我能把三年學到的東西濃縮成一本論文才重要，到時候大家如果為了罵我去下載我的論文，想想就蠻開心的。」

(中時新聞網)