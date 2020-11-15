美國海軍學會新聞網(USNI)12日報導，相較於2019年，美海軍航艦部隊在2020年的作戰任務增加比率高達40%。長年的過勞，讓海軍連維持部署都捉襟見肘，遑論因應挑戰；隨著大陸海軍實力不斷成長，更讓海軍在前述問題與「大國競爭」中左支右拙。

USNI分析美航艦部隊過去5年的部署狀況並指出，自2020年1月到10月31日，美航艦部隊在海上總天數高達855天，較2019年全年多出258天。「幾近剝削」的使用方式，讓2020年成為自「阿拉伯之春」以來，航艦打擊群最忙碌的一年。

但血汗工作模式讓航艦艦隊為完成上頭要求的破紀錄部署任務，徘徊在駐點並從事雙倍工作；其他單位則因長時間過勞，已瀕臨臨界點而無法在對工作量有所貢獻。

報導指出，在2018年《國防戰略》中，明文要求軍方從現今的低強度衝突，改為優先針對明日作戰型態建立戰備能量與殺傷力。這賦予海軍過去近20年來從未擁有的「緩刑令」，即持續維持部署航艦至中東地區；卻是一道讓海軍疲累不堪甚至影響戰力的「緩刑令」。

自2001年起，海軍在中東地區現身的日子持續成長並達高原期，其目的是為支援2艘航艦同時出現於此；卻造成海軍缺乏足夠的維修期，但輪番休息卻是陸空軍行之有年的方式。

在2018年與2019年，海軍允許航艦的海上作戰任務由原本的25%先後降低至20%與16%。在多年過勞與戰力維持面臨挑戰後，2019年海軍更讓航艦「多休息」，使得航艦使用率呈現過去25年來最低的數據。

2020年卻翻轉此一形勢。如今，五角大廈耗盡航艦戰備能力的速度，遠快過海軍戰力建立的速度。海軍「雙航艦部署」的要求，導致許多航艦「背靠背」式執行連番海外部署，但任務與任務間不是缺乏主要保養期，就是維修期遭縮短。

繁重的任務加上福特號延後部署等因素，對少數航艦而言帶來沉重壓力，而其他航艦卻因前次任務的疲乏而無法再度投入戰場。

隨著大陸海軍力量不斷成長，更讓前述問題治絲益棼。海軍陷入應該重新調整預算與注意力，放在與大陸的競爭之中；還是繼續維持「雙航艦部署」於諸如荷莫茲海峽等緊張水域一帶，讓緊迫的任務將航艦戰力榨乾，成為美海軍一大挑戰。

軍軍令部長吉爾迪上將(Mike Gilday)表示，正嘗試讓部署維持在7個月，人員部署率也維持在2比1，確保航艦能準時打包閃人，並及時進入維修期。但他也坦承，現實世界總有意外。特別是伊朗與中央司令部(CENTCOM)一旦有緊急狀況，航艦打擊群就必須面對。海軍無法事先規劃，僅能回應。

(中時新聞網)