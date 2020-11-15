美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登自行宣布當選，但川普陣營不斷提起訴訟，試圖透過法律戰翻轉戰局。對此，前立委李勝峰直言，「今日的台灣，就是明日的美國」，並指川普目前的狀況和台灣過去總統大選差不多。

李勝峰14日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「其實何必看美國呢？只要把鏡頭轉回2004年的台灣，2004年到現在的台灣，何必看美國？你那時候看有什麼不一樣嗎？今日的台灣，就是明日的美國，你看多了不起」。

李勝峰指出，所有台灣發生過的事，在美國沒發生嗎？2004年什麼時候才算底定呢？ 只差兩個子彈而已，其他幾乎都一模一樣。而美國選舉開票的結果，是搖擺州大家相差非常少，而該拜登贏的州就贏很多，川普輸很多；該川普贏的州他也贏很多，拜登輸很多，這和台灣藍綠分的很清楚，有什麼不一樣？

對於這次大選反映出美國的分裂，李勝峰認為，不必研究美國，只要研究台灣 把這個模式放到美國去，根本一模一樣，他還開玩笑說，川普的競選團隊是不是民進黨組成去的？在選舉的方式上，有什麼不一樣？並感嘆，「這難道是民主政治的宿命嗎？」

若從中壢的角度來看待川普，就政治人物的特質、政治操作的特質而言，李勝峰說，他是一流的，今天能開這樣的票是死裡求生，而2004年的陳水扁也是死裡求生，當時大家認為連宋配一定贏。但那個結果就是政治的倫理、文化、價值垮掉了，「今天美國的民主政治還有甚麼光彩可言？」

李勝峰更直言，美國輸掉了民主光彩，是他最要付出的代價，他還呼籲，大家討論選舉，也要有一點人性，「對於一個千萬人確診、20幾萬人死亡的國家的總統，還要去討論他的勝敗嗎？」

(中時新聞網)