美國總統大選結束超過一周，川普仍拒絕認輸，且宣布開除國防部長艾斯培，引發外界猜測他在卸任前可能利用最後2個多月時間，表現出「最後的瘋狂」。對此，台灣東吳大學政治學系教授劉必榮表示，「可預期未來近70天，川普可能會持續開除官員，但不至於有瘋狂之舉」。

川普在推特上開除國防部長艾斯培後，宣布由55歲的國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）接任代理防長，巴特爾則將出任米勒的幕僚長。他曾在效忠川普的共和黨聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）辦公室擔任高階幕僚。

另外，CNN日前指出，川普電閃撤換國防部長這麼重要的職位，令人擔心從現在開始到明年1月20日，有可能是美國現代史上最瘋狂的70幾天。

劉必榮接受《中評社》訪問時提到，在美國行政系統已進入看守，理論上拉得住川普，不至於讓他有瘋狂行為出現；他直言，拜登上任後也將被極右派與極左派夾殺，一時三刻解決不了美國分裂的問題，且絕對是「一任總統」，民主黨內部將進入「後拜登時代」的卡位戰。

(中時新聞網)