為搶奪年輕人的靈魂，天主教教宗方濟各於2016年開設IG帳號，粉絲數高達723.5萬人，更創下4小時新增55萬名粉絲的破天荒紀錄；不過，卻有「老司機」抓包教宗的IG帳號，居然在巴西超模嘉麗寶托的火辣短裙美尻照上點讚。對於教宗也把持不住一事，嘉麗寶托則回道「至少我會上天堂」。

老司機「Barstool Sports」日前在推特上公佈一張IG截圖。圖片中嘉麗寶托身著白色露肚緊身服，搭配紅底超級迷你短裙與白色吊帶襪，裙子短的幾乎遮不住如沙丘般立體的屁股蛋，而緊身的服裝也讓好曲線一覽無遺。

除了火辣穿著，嘉麗寶托更眼如微絲，溫潤雙唇微微張開，面對性感而充滿誠意的辣照攻勢，就連教宗也都心動了，貢獻出他的讚。

孰料單純禮讚尤物的舉動，卻遭「Barstool Sports」截圖上傳推特，並戲謔「教宗方濟各如地獄般飢渴」。迄今已超過1400次的轉推，點讚數破1.6萬。

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

正反意見鄉民更是在推文底下戰不停。部分鄉民要求刪文，並痛斥「你讓人感到羞恥」、「這是我的教皇」；另有鄉民要教宗「快點取消讚，太丟臉了」、「還好啦！至少已成年」，「她可能對教廷的人來說太老…」。

不過，嘉麗寶托倒是輕鬆看待這件事，她把「Barstool Sports」的貼文轉到自己推特並置頂，還打趣道「至少我會上天堂」。

(中時新聞網)