日本動漫《鬼滅之刃》席捲兩岸三地，電影版《無限列車篇》票房紀錄更是超越吉卜力的《神隱少女》，其男主角炭治郎妹妹彌豆子更是許多宅宅們的最愛。一名男網友花了10萬元，收集了每一款彌豆子的手辦，卻在某天遭女友一次丟掉，女友還回「年底到了，占空間我順手丟了」，讓他氣炸分手，被網友推爆：「該分」。

男網友在臉書《靠北女友2.0》PO文表示，在老家度過2天後，回家發現自己珍藏的彌豆子全部被女友包成一包丟進垃圾車，女友更回「年底到了，這些東西占空間我昨天順手拿去丟了」，讓他心灰意冷，決定分手。

原PO女友趁著家裡僅自己一人時，將價值10萬的彌豆子各類手辦全丟掉 (圖／靠北女友2.0)

原PO表示，他知道女友不愛他看動畫當宅男，所以自己也盡量配合他，連電影版都沒進戲院看，沒想到珍藏的手辦全部被丟掉。他說，女友整天追星看韓劇他也沒管，只希望能互相尊重，如今只覺得壓抑自己喜好配合對方，實在很蠢。

原PO說，致電清潔隊後，確定當天垃圾已經全部焚燒，手辦已經確定回不來，於是提出分手。想不到女友竟然回「你這宅男這麼愛那些垃圾，那就分啊」。

原PO提分手後，女友非但沒認錯，反嗆「你這宅男這麼愛那些垃圾，那就分啊」(圖／靠北女友2.0)

原PO憤怒嗆前女友「妳以為只有分手而已這麼簡單嗎？我現在正在蒐集證據，打開網拍看被妳丟掉的老婆們現在還值多少錢，然後就等著去法院處理這件事了」。

網友紛紛留言：「不懂得尊重別人，分得好」、「記得讓她賠到脫褲，卡位等後續」、「你應該也把她化妝品全部丟掉」、「看到你要提告，我就舒服了，推」、「千萬別放過她」、「是我的話我會當場開扁」、「垃圾的不是手辦，是你前女友」、「這跟動漫宅有什麼關係？不懂得尊重人就是垃圾」，也有人建議原PO親自跑一趟清潔隊，表示清潔隊沒那麼勤勞，說燒掉只是敷衍，去找還有機會。

(中時新聞網)