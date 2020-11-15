行政院發言人丁怡銘指控，北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，店家皇家傳承後來拿出檢驗合格證明，未料丁怡銘向業者訂100碗牛肉麵致歉，收據卻出現政院統編，引發爭議；行政院長蘇貞昌後來親自帶著丁怡銘登門消費致歉。有PTT網友直指事件如果是發生在美國，店家的信箱，恐怕會被律師寄來的自薦信塞爆。

PTT網友貼文指出，牛肉麵事件如果發生在美國，店家的信箱，會被律師寄來的自薦信塞爆吧，開玩笑，吉起來還跟你客氣哦，那就不叫美國人了，美國的自由來自於自立自強啊！

底下網友回應說：「律師會免費幫你跟聯邦政府求償10億 律師拿5億。」、「這個有好笑。」

2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚分為清燉、番茄、紅燒組，其中紅燒組的冠軍由「皇家傳承」拿下，番茄、清燉組的冠軍分別是牛將軍小吃店、阿牛牛肉麵。在牛肉麵事件發生後，曾參選台東立委的台灣民眾黨陳允萍，13日就曾前往阿牛牛肉麵店探望，針對丁怡銘發言引發民眾恐慌，造成店家商譽受損，表示將協助蒐集相關事證，並視情節對丁怡銘先生提出侵權告訴。

(中時新聞網)