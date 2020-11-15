5G通訊技術在2019年底才剛商轉，截至目前為止，相關的手機及訊號都還沒普及之際，美國電信標準組織 (ATIS) 上月宣布成立 Next G Alliance (下一個G聯盟) ，預計於明(16)日舉行首次會議，參與成員將確定聯盟的整體方向及戰略。

Next G Alliance創始成員包括Facebook、interdigital、愛立信、諾基亞、微軟、諾基亞、高通及三星等，主要目標是確保北美成為6G的領導者。ATIS 周四(12日)又宣布增加了11個創始成員，包括Apple、Charter、Cisco、Google、HP及Intel等。

ATIS 在最新聲明中表示，Next G Alliance 主要是為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，並在5G進化和 6G 發展中建立北美地區的領導地位。Next G Alliance主要工作有包括研發、製造、標準化及市場準備的整個生命周期，並預計於明(16)日舉行首次會議，參與成員將確定小組的整體方向及戰略。

ATIS 首席執行長 Susan Miller 表示強調，華為及中興通訊 (ZTE) 並沒有加入，一旦美國聯邦政府禁止供貨及採購其產品，兩家公司將會被排除於創始成員之外。

(中時新聞網)