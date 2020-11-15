美國總統大選持續迄今，拜登似能順利入主白宮。美「自由亞洲電台」13日報導，由於對中國大陸主張強硬的鷹派，在共和黨與民主黨內皆有龐大的勢力，拜登接任總統大位後，對南海的政策恐持續強硬更勝於變化性。

報導中指出，僅管立場強硬，但以拜登喜好多邊外交的特性，會更加著墨在與爭議水域聲索國的外交接觸；相對於川普，川普對於與周邊國家合作的興趣似乎較低。

雖然拜登的南海政策，要等到他發佈《國家安全戰略》後(通常在上任後的150天內)，才能有較清楚的輪廓；但澳洲國防大學越南軍事專家塞爾(arl Thayer)卻大膽預測，拜登的南海政策不會產生根本性變化，從而延續增加在南海的演習、航行自由行動(FONOP)；甚至對大陸在爭議水域中的主張，採取更強有力的外交立場。

他強調，川普時期公布的《國家安全戰略》依舊存在。雖然川普已卸任，對美國的利益並不會發生明顯改善。他舉FONOP為例，該行動是針對大陸「不受國際法支持」的領土宣言而來。在拜登任內FONOP會持續進行，不過步調與範圍要等他就任後相關單位討論後才能確定。

據統計，僅管美國不是南海聲索國，但每年約有2080億美元的美國商品經過該水域，大陸在南海將島嶼軍事化的行動讓美方憂心貿易遭中斷，其海警等單位經常「入侵」美國盟友的聲索水域。如果菲律賓的軍事人員在南海遇襲，華府有義務協助馬尼拉的防衛。

美國大學艾查理亞(Amitav Acharya)教授認為，拜登會持續展開FONOP與軍事援助東南亞國家。事實上，這兩種政策都是拜登在歐巴馬時期擔任副總統時所制定，川普不過是加速而已。「東南亞想維持與美國的軍事、外交與經濟援助，卻由不顯得過分真對中國大陸」。

塞爾補充，拜登任內會與東盟諸國更多地互動，政策指導也更有秩序性，從而展現與川普不一樣的風格。他會加強與ASEAN領導人的連繫，拋棄川普「交易式外交」並要求東盟諸國在美陸之間二選一的作法。

川普過去4年不層出席東協峰會，也沒有派駐東盟大使；取而代之的是強硬的態度。如國務卿蓬佩奧7月痛斥大陸在南海的主張非法，侵犯東南亞諸國在自己海域內取得資源的權力。過去美國從未對大陸的相關主張作出正式表態。

雖然拜登不太會像川普這樣強硬，但報導引述其在2月的一場辯論中，稱中共領導人為暴徒，3月在《外交事務》上又稱大陸為「特殊挑戰」，「美國確實需要對中國大陸採取強硬態度」。

更何況，拜登首席外交顧問布林肯(Antony Blinken)也表態，「從政治、科技、軍事與外交角度來看，中國大陸都是我們面臨的最大挑戰」，美國需要結盟才能與大陸匹敵。

呼聲最高的國防部長候選人佛洛諾伊(Michèle Flournoy)，則露骨地在6月份的《外交事務》上提到，「如果美軍有能力且可信地讓對手相信，美方可在72小時內將中國大陸所有軍艦、潛艦與商船擊沉在南海；那麼中國大陸領導人在封鎖或入侵台灣前，就會三思而後行」。

報導總結，僅管拜登作法上會微調，但在南海政策的大方向將持續不變。

(中時新聞網)