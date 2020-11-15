吳青峰在14、15日連續2天在淡水雲門劇場演出「上下冊」演唱會，現場僅有不到500位觀眾有緣參與。他一改過去「談話性演唱」風格，在台上全程不說一句話、僅以歌聲貫串全場，以動態雕塑藝術布置在舞台上，像是森林、海洋，營造出絕美場域，吳青峰表示演出的舞者也會與觀眾互動，「除了室內的演出，這條路上會有很多表演在發生，大家可以一邊散步、一邊欣賞路途中的演出，和淡水的美景。」他笑稱，觀眾也成為作品的一部分，簡直把演唱會當成藝術節在辦。

他之前來淡水雲門劇場看演出時，就非常喜歡它的地理位置和周遭景觀，一直希望有朝一日能在這裡做一場屬於自己的表演，《上下冊》上下半場各1小時、中場休息1小時，中場休息時間在雲門戶外的露台上將有相關演出。

演唱會一開場，他飆唱〈費洛蒙小姐〉、〈我會我會〉與知名劇場團體「小事製作」12位舞者合作，〈沙灘上的佛洛一德〉一曲，4位舞者進入氣球中舞動，燈光投射、光影搖曳，下半場〈年輪說〉則讓青峰轉換身分成為旁觀者，坐在台上的觀眾席「反觀」群眾，相當特別。這次演出與他日前舉辦「16葉」演唱會是很不一樣的呈現，考量吳青峰以往的演出都有不少買不到票的觀眾在戶外聽「音漏」，導演也特地在戶外架設專業音響，提供「史上音質最好的音漏」。

(中時 )