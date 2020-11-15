陳嘉樺（Ella）出道19年，首度推出個人大型巡演「艾拉秀」，14、15日在台北流行音樂中心熱鬧開唱，她在演出中場時，曝光前年去做手術的照片，她因生下生產兒子「勁寶」後發生子宮和膀胱脫垂，導致尿失禁，因此去做膀胱頸懸吊手術，讓老公相當心疼。

他們剛結婚時，計畫生2、3個小孩，豈料生完勁寶後，老公賴斯翔對第2胎很抗拒，她直說：「他捨不得我又要經歷這辛苦的過程。」個性樂觀的她向老公喊話：「我不怕苦，我可以再生一胎！」順勢抱怨老公近來因為太忙，減少夫妻之間的床上功課，「有些功課是要做，但不一定要播種，也要滿足我，不要太累就倒頭大睡。」她大開黃腔，自虧：「怎麼在這時候約炮，好變態。」

在演出尾聲，她突然送上驚喜，首度播出在2017年懷胎生下兒子「勁寶」3分鐘的VCR，記錄下好友一起陪伴待產，激動淚崩的畫面，這生命之初影片，讓現場粉絲感動落淚，Ella隨後深情獻唱〈晚安歌〉引起掌聲。

她昨在台上飆唱新歌〈A CA ELLA〉揭開序幕，一連換上共7套華麗秀服，興奮站在高高的升降台上跟粉絲打招呼：「歡迎大家來到我的艾拉秀。」並大喊：「怎不放我下去， 這個升降台，如果掌聲不夠大就不會下來。」粉絲熱烈鼓掌，她開心：「再來多點，謝謝大家。」當Ella唱〈都幾歲了〉感動淚崩，向粉絲喊話，「 我想要你的當我的小太陽，願意照亮我，不管解接（姊姊）以後都幾歲了，你們的支持跟鼓勵可以永遠照亮我的人生！」

(中時 )