夫妻本應互相扶持，然而有時因一方醋勁大發，招來殺身之禍的案例也屢見不鮮。資深媒體人胡孝誠近日在節目中分享一起驚悚案例，大陸一名女子和丈夫離婚後，為了給孩子完整的家，仍繼續和前夫同住，然而當她發現男方帶辣妹回家過夜時，忍不住醋海翻騰，竟在他的內褲上倒除草劑，導致對方下體潰爛慘死。

胡孝誠日前在《震震有詞》節目中透露，該對夫妻婚後育有一子一女，後來雙方因個性不合離婚，卻仍繼續同住一個屋簷下，原本夫妻離婚後「男婚女嫁各不相干」，然而當她發現前夫交了女友，還趁著過年期間帶回家過夜時，隨即醋勁大發，甚至萌生了報復的念頭，打算讓對方體驗一下拈花惹草的後果。

胡孝誠在節目上分享驚悚案例。（圖／翻攝自YouTube）

胡孝誠接著說，前妻決定給男方一個教訓，便拿了一條前夫的內褲，隨後在上頭倒了含有劇毒的農藥「百草枯」；不知情的男子穿上內褲後，很快就感覺下體搔癢，但一開始也沒有多想，直到後來皮膚開始潰爛，才驚覺不對勁，以為自己染上菜花等性病，嚇得趕緊就醫檢查，結果竟發現是農業中毒的症狀。

雖然男子當時立即到醫院治療，無奈為時已晚，農藥早已從皮膚黏膜滲入體內，不僅生殖器萎縮衰竭，最後更丟了性命。案發後，當地警方循線逮捕前妻，而她也坦承犯案，強調自己原本只是想讓死者誤以為得了性病，未來就會收斂行為，沒想到會把對方毒死，甚至撂下狠話「我得不到的，也沒有人可以得到」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)