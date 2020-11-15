日前張本渝跨出舒適圈，挑戰騎單車環島12天，還克服潔癖及與陌生人交流的恐懼，住進背包客棧，她笑說：「底線被打破了！」這一趟她欣賞了不少美景，更勇闖墾丁祕境「七孔瀑布」，她也希望藉由自己身體力行，鼓勵罹患「肌少症」的媽媽培養運動的好習慣，「我44歲都可以自己騎車環島，從年輕開始運動多好。」

此行張本渝從台北開車出發，接著從新竹一路南下騎到屏東，最後再從終點站宜蘭開車回台北。十二天都住背包客棧，對從未與陌生人同住的她來說，可是一大挑戰，「我在外面不是住飯店就是住朋友家，後來想想，既然大家出國都可以住背包客棧，和陌生人交流，那在台灣也可以，我要克服自己的限制。」

張本渝拉著經紀人涓涓一起環島，吃住都走小資路線。（圖／傑星傳播提供）

以身作則 鼓勵媽運動

此外，「潔癖」也是張本渝的一大罩門，經紀人涓涓爆料，只要飯店的床不乾淨，張本渝就沒辦法入睡，得用雨衣或睡袋把自己「包裹」好，隔絕一切髒污，才能稍微安心。好在這次入住的背包客棧，都達到張本渝的標準，讓她跨越心裡的坎，「這趟行程打破我的想像，有些背包客棧做得很棒，其中一間的寢具非常舒服，我自己也想訂。」

墾丁的七孔瀑布，是張本渝此行最驚喜的美景。（圖／傑星傳播提供）

這十二天中，張本渝每天騎八十至一百公里，天還沒亮就起床組裝單車、設定導航，接著和開車的經紀人各自前往目的地，深受夜盲症所苦的她，只能在白天時刻騎車，「很感謝一路上都是晴天，騎得很順利。」張本渝此行，也是為了鼓勵沒有運動習慣、罹患肌少症的母親，「每次勸媽媽去學校操場走走，她都認為無法自己一個人運動，但現在我知道運動可以不需要伴，自己的身體自己照顧。」

台南的「艸祭」陳設有如圖書館，公共區的交誼廳很寬敞舒適，而且一晚只要780元還附早餐，讓張本渝特別推薦。（圖／傑星傳播提供）

友情贊助 土產裝滿車

除了運動，張本渝也不忘欣賞美景，某天她查到墾丁有個祕境「七孔瀑布」，臨時起意找經紀人一起去探險，「要先爬山才能抵達瀑布，停車場的伯伯提醒我們路很陡，要沿著繩子爬上去。」

雖然爬山的路徑有時要拉繩索，有時要攀著樹枝，難度對初訪者來說相當高，但美景果然沒讓張本渝失望，「我們還跳下瀑布池穴，邊泡水邊看海景，十分享受，還好我跟經紀人都很大膽，不會嬌滴滴的，才能看到這令人驚豔的景色。」

此行張本渝除了住宿費七千元，三餐都簡單解決，沒有太多花費，但她交遊廣闊，在各地都有好朋友，「明明是空車出發，卻載了滿車的友情土產回來。」提及最大的收穫，張本渝認為：「以前我喜歡海，現在能欣賞山。還有我竟然可以克服心理恐懼，在南迴公路騎車，但最開心的，還是有個能一起冒險的旅伴。」

一向愛海勝於山的張本渝，透過這次旅程，更懂得欣賞山林之美。（圖／傑星傳播提供）

(中時新聞網)