小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】丁散布假訊息 內政部證實受理

行政院發言人丁怡銘爆發造假萊牛醜聞，不只藍營要求丁怡銘下台，連綠營內部也湧現反彈聲浪，前綠委段宜康就引用三國的「街亭已失」，疑似暗示行政院應「揮淚斬馬謖」。在此同時，丁怡銘帶頭散布假訊息，也傳出遭民眾向內政部檢舉涉嫌觸犯《社會秩序維護法》，內政部次長陳宗彥昨證實受理，已依規定處理。

【2】乘客猴急口愛 司機崩潰po網

爆料公社網站日前有網友張貼3段影片，是一對男女在搭乘Uber時，情不自禁當場在車後座「口愛」，影片上傳到司機群組後在網路瘋傳，事後有人出面指控這對大膽男女，是任職新北市一所國小的兩名教師。新北市教育局14日表示，透過校方瞭解，被指控的兩名教師都否認是「影中人」，將提醒各校教職員在外需注意行為避免失當。

【3】陸學者認 統一如象吞蛇終生胃潰瘍

前副總統呂秀蓮昨揭露一段她1990年訪大陸的祕辛，在北京，她與中國社科院台研所時任所長李家泉深度交流，李說，以他研究台灣問題20年，國民黨說要反攻大陸是人心不足蛇吞象，「不過以我對台灣的研究，中國真的吞掉台灣『終生得胃潰瘍』」。

【4】潑猴暴衝 校園打劫

台灣獼猴2019年從保育類動物除名，但長達30年的保育生涯中，獼猴族群擴大，已從山林走入「人間」，雲林縣林內鄉淵明國中10月更上演30多隻獼猴群，闖入校園圍攻學生搶早餐；中山大學「獼猴之亂」更行之有年，校方還拍宣導片提醒新生；彰化縣二水鄉豐柏步道則立牌呼籲民眾勿餵食，建立人猴和平共存模式。

【5】Ella約炮老公自虧變態

陳嘉樺（Ella）出道19年，首度推出個人大型巡演「艾拉秀」，14、15日在台北流行音樂中心熱鬧開唱，她在演出中場時，曝光前年去做手術的照片，她因生下兒子「勁寶」後發生子宮和膀胱脫垂，導致尿失禁，去做膀胱頸懸吊手術，讓老公相當心疼。

(中時新聞網)