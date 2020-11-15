資深媒體人蔡詩萍、岑永康及老爺酒店執行長沈方正，三個人以酒會友，他們的「威士忌兄弟會」每個月都有聚會，為了喝酒也相當注重健康。昨（14日）這三位橫跨40、50、60歲世代的大叔，參加了在台東舉行的鐵人三項接力賽，成績還贏過不少年輕人，真的是熱血又勵志！蔡詩萍順利跑完最後一棒馬拉松，並表示第一次摸黑跑全馬，「人生真的要熱血，不然活著幹嘛咧！」

岑永康打頭棒，先負責3.8公里的游泳，接著交棒給沈方正挑戰180公里的自行車，最後由蔡詩萍完成42.2公里馬拉松。三人之中年紀最長的蔡詩萍今年62歲，不過日前岑永康截圖報名名單問他「有沒有很熱血？」他也覺得超熱血，蔡詩萍表示，「人生真的要熱血，不然活著幹嘛咧！」

左起沈方正、岑永康、蔡詩萍。（圖／蔡詩萍提供）

蔡詩萍11月8日才剛在彰化田中跑完42公里的馬拉松，昨日賽事是他人生中第12個全馬，接下來他還要跑知本馬拉松、台北富邦馬拉松，明年3月以前的比賽也都安排好了。蔡詩萍有一群「跑馬團」好友，大家一起參加比賽，成為喝威士忌之外的另一個重要動力。他說：「運動對體能、精神都很好，身體好了就更正向、更想運動，會成為很好的習慣。」

以前蔡詩萍跑過的馬拉松都是上午就開始，不過昨日從沈方正手中接到棒子時，已經接近下午4時，下午5時初頭就已日落，還沒6點天已經全黑。雖然路線每2.5公里都有一個補給站，但整個台東森林公園的路燈相當「稀疏」，活水湖更是漆黑一片，「真的是摸黑跑！還好我有帶手機，可以稍微照亮。」蔡詩萍笑說，當時的場景讓他不由得想到《鬼滅之刃》的情節呢！

（圖／岑永康提供）

摸黑全馬初體驗，蔡詩萍表示跑起來相當舒服，「以前只要住在台東，我清晨都會出去跑步，這段路線不陌生，但摸黑跑很陌生。跑起來濕濕涼涼的，真的很舒服。」其實蔡詩萍的「威士忌兄弟會」似乎不只岑永康、沈方正兩位大叔，他想要多組幾個三人隊伍，明年一同參加鐵人接力，讓大家看看大叔的熱血有多勵志！

（圖／蔡詩萍提供）

(中時新聞網)