氣爆威力讓冷氣機從高處落下。（趙雙傑攝）

南機場夜市15日清晨傳出氣爆。（圖／中天新聞）

中華路2段凌晨發生氣爆導致3人受傷送醫。（圖：民眾提供）

台北市中正區中華路二段309巷內的一棟5樓公寓15日凌晨發生氣爆意外，據悉，越南籍的阮姓租客，打算開瓦斯煮東西吃，但因不熟悉爐火操作，瞬間發生氣爆，波及同棟另外2名租客，現場因衝擊力道強大，窗型冷氣被震落，玻璃也碎一地，所幸火勢自行撲滅，警消到場後將3人送醫，詳細肇事原因將待進一步釐清。

據了解，警消於今(15日)凌晨4時許接獲通報，北市南機場夜市一處民宅5樓傳出氣爆，該樓層共有8名租客，在昨(14日)晚間時曾更換2桶瓦斯桶，更換完畢後卻聽見「嘶嘶」的聲響，便猜測是瓦斯漏氣聲，打算天亮後請瓦斯行協助處理。

未料，在清晨時，不知情的20歲阮姓男子去廚房煮麵，火一點便引燃外漏的瓦斯導致氣爆發生，寧靜的民宅傳出巨大的爆炸聲響與火光，而衝擊力道過於強大，掛在外頭的窗型冷氣更被震到地面，附近住戶的窗戶玻璃也震碎一地，與阮男同住的56歲吳男、58歲林女也遭受波及。

警消到場後，並未發現有火光，緊急將屋內受傷的3人送醫。阮男背部、四肢2度15％，吳男雙腿1度18％傷燙傷，林女則雙腿有1、2度燒燙傷，分別送往醫院救治。所幸急救後3人皆意識清楚無大礙，詳細肇事原因則待進一步釐清。

由於5樓廚房發生氣爆，警方立即疏散住在頂樓加蓋的雅房人員共5人，現場燃燒面積約0.5平方公尺，至於確定的起火原因，警消將後續調查釐清。

(中時新聞網)