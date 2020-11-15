民進黨上台後針對國民黨黨產進行立法，造成藍營營運困難，如今傳出民進黨立委將修改政黨法，逼迫國民黨修改黨徽，簡直是準備要把國民黨趕盡殺絕，對此，前台北縣長周錫瑋就在臉書上怒轟民進黨詪本就是「搶匪性格」，不只搶國民黨，也搶國民，上演無數荒腔走板的鬧劇。

周錫瑋指出，國民黨是創建中華民國的政黨，他們的黨徽比起國徽還要悠久，民進黨如今卻反客為主，要以太相近為理由逼迫國民黨修改黨徽，根本就不合理；民進黨就算再怎麼野蠻、討厭「中華民國」，也應該是改國徽，怎麼會是「搶劫」國民黨黨徽？

周錫瑋嗆民進黨立委范雲、的「社會正義」是怎麼教的？簡直是在誤人子弟！而曾在國民黨待過的立委陳明文更是可惡，吃國民黨奶水立足政壇，如今帶人搶娘家，又兇又狠！

民進黨不僅僅是搶國民黨，更搶人民！周錫瑋指出，這兩天行政院發言丁啟銘帶頭主演的「牛肉麵之亂」荒腔走板，民進黨把國家機器濫用到這種地步，一再顯示民進黨的本質就是個習慣「搶劫思考」的政黨！

(中時新聞網)