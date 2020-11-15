行政院發言人丁怡銘失言引爆牛肉麵風波，政府明年將開放含有萊克多巴胺美豬、美牛進口，前陸委會副主委張顯耀細數民進黨近幾年來的重大爭議，批屢屢犯錯只會想盡辦法狡辯，怒轟此次「蘇貞昌包庇丁怡銘，也該一併下台」。

張顯耀在臉書指出，進口大限日日逼近，民意反撲怒火日益加劇，民進黨從上到下慌亂了手腳，到處拉人墊背，找尋進口萊豬合理的正當性，意圖擺脫誤國誤民、殘害國民身體健康的罪名。

丁怡銘在未經查證下，召開記者會直指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」，用的牛肉就是萊牛，數小時後，業者回擊提出未檢出萊劑證明，重擊打臉，當晚丁怡銘購買100碗牛肉麵致歉，張顯耀質疑，如此證據確鑿的誹謗、栽贓，真不該下台負責嗎？

張顯耀說，難道蘇貞昌幾句輕描淡寫說，「年輕人難免犯錯，知錯能改善莫大焉」，就能草草了事？依民進黨在野監督時期的標準，丁怡銘違反的過錯，已經到了誹謗、栽贓的程度，早在當日就該立即辭職下台負責，而蘇貞昌在第一時間沒將丁怡銘去職處分，還為丁怡銘緩頰，更有包庇下屬之嫌，也該辭職下台。

張顯耀指出，民進黨2016年重返執政至今，政治醜聞陸續上演，從2018年9月燕子颱風重創日本關西，助日代表謝長廷卸責間接導致外交官之死。2019年7月總統專機走私香菸10009條，只有基層軍官扛下責任。今年8月，蘇嘉全因姪子立委蘇震清涉及貪污閃辭總統府秘書長。今年9月，總統府前發言人丁允恭遭踢爆渣男醜聞案辭職。更別說蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司，在去年蘇接任閣揆前一週，得標行政院1千萬元的台灣科教館展覽標案，完全沒有利益迴避。

千錯萬錯都是別人的錯，張顯耀批評民進黨，自己犯錯都想盡辦法狡辯、搪塞，這次丁怡銘以行政院發言人身份公然誹謗、栽贓，本該立即辭職負責，拖到現在，蘇貞昌還繼續包庇，也請蘇貞昌院長拿出蘇嘉全起碼的擔當，一併辭職負責！

(中時新聞網)