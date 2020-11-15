41歲舞蹈老師KIMIKO與王家玄教授9日才在屏東教會舉辦婚禮，不過新婚的她卻身陷「混珍洗珠」風波，由於KIMIKO日前分享喝珍奶要大小珍珠混合、珍珠過水，而遭網轟她是奧客，甚至有網友失控留言「我幫妳找80位男生輪X妳」，讓王家玄氣炸報警。

王家玄昨（14日）在臉書還原「混珍洗珠」事件，表示KIMIKO體恤師生排練辛苦，準備100杯大杯無糖珍珠奶茶請全系師生喝，並事先問過飲料店家服務內容「且得到店家原本就確實可提供珍珠混珠及過水服務之回答（附上當天購買發票）後，訂購飲品。」

王家玄表示，老婆貼心以他偏好點飲料，並在IG發文感謝飲料店，也因為網友好奇詢問才回覆，王家玄強調：「從頭到尾並無任何勉強商家、或推廣倡導大眾跟風之行為」，王家玄也呼籲：「凡遇過她本人的店家、朋友，也請協助我們把跟KK相處過之相關點滴一同留言分享與大眾。」

至於網友不理性留言謾罵，王家玄則寫下：「針對直接言語傷害、威脅恐嚇之網友，我們已經採取法律行動，直接報警！」並提醒其他網友勿仿效，而KIMIKO也轉貼發文：「#麻煩大家協助轉分享 讓嫌犯早日被抓到」。

#麻煩大家協助轉分享 讓嫌犯早日被抓到 🙏🏻 由 KIMIKO 發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)