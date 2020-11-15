秋老虎發威！氣象局表示本周各地高溫上看30度，到下周日(22日)東北風增強北部才會轉涼有雨，天氣風險公司總監賈新興表示，周一(16日)開始小夏天的天氣至少持續10天左右，下波強冷空氣還要再等等，但他更擔心的是，明年春雨都還沒看到有正常或多雨的訊號出現，除了翡翠水庫外全台水庫到明年春天都很缺水。

氣象局表示，周一、周二(16日、17日)水氣稍增，基隆北海岸、東半部局部短暫雨，大臺北零星雨，其餘地區多雲到晴。周三至周六（18日至21日）水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部零星雨；高溫持續回升，西半部29、30度，東半部27、28度，日夜溫差大，預計好天氣會持續到周六，下周日到下周二(22日至24日)東北風增強，北部、東北部轉涼，有局部短暫雨。

賈新興在臉書指出，整個天氣型態從周一開始，平均而言轉成穩定且晴朗的好天氣居多，至少持續10天左右，會有小夏天的感覺，雖然還是會有東北風影響，但平均而言東北風偏弱，整體南風偏強，因是仍舊是偏暖居多，強冷空氣還要再等等。

賈新興說，雖然天氣穩定了，但現在除了翡翠水庫，其他水庫都很缺水，而且以目前的資料來看，明年春雨到現在都沒有正常或多雨的訊號出現，這個是最令人擔心的，呼籲每個人都需要一起努力省水，「明日之水，今天先傳遍遍(台語)」。

(中時新聞網)