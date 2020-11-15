蘋果今年推iPhone 12系列新機，不少果粉都準備「汰舊換新」，一名人夫在臉書社團分享，自己的iPhone 6已使用相當長的時間，好不容易下定決心購入iPhone 12，不料，買回家的當日晚間，才一洗完澡他臉就垮了，讓他無奈表示「還是乖乖用iPhone 6好了。」

這名人夫在《爆廢2公社》發文表示，由於目前正在使用的iPhone 6已相當老舊，再加上日前iPhone 12系列新機一出，再加上看了不少的網紅、3C達人文後，便決定汰舊換新，讓iPhone 6功臣身退。他於下班後的晚間17時，欣喜地將iPhone 12帶回家，便先放置一旁，決定先洗個澡再來好好地研究一番。

人夫下定決心購入iPhone 12，本要將iPhone 6退休，卻在洗完澡後，新機被老婆接手。（圖／翻攝自爆廢2公社）

這才一會功夫，他步出浴室後，卻發現老婆已接手iPhone 12，還笑著對他說「你還是乖乖用iPhone 6好了」讓他哭笑不得。不少網友看了這結局，紛紛笑道「買來送老婆不是基本的嗎」、「有了老婆就不该有妄想」、「要先安太座自己才會平安」、「你一定忘記安太座了」、「6s再戰一年」、「沒事！老婆開心，你也開心」。

其中也有不少網友給他建議「再買一支就好了」、「用老婆的舊機啊」、「下次先全部設定好再帶回家」、「這樣你就有直接升級瘋12 pro max的理由了」、「應該先把6給摔了」、「沒有什麼事是12搞不定的有就再買一支」。

(中時新聞網)