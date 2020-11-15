德國男網好手小祖維瑞夫(Alexander Zverev)遭到前女友掀出家暴疑雲，ATP對此默不作聲，但官方轉播單位Tennis TV刻意減少他的鏡頭。月初的巴黎大師賽準決賽，小祖打贏了天王納達爾(Rafael Nadal)，但只在贏球時才出現在鏡頭裡。

上月底，小祖維瑞夫的前女友莎莉波娃(Olga Sharypova)在IG爆料她曾遭到暴力對待，並接受網球雜誌專訪，揭露更多細節。包括小祖抓她的頭撞牆壁，扼住她脖子、出拳打她的臉。小祖的控制狂行為傷透她的心，而且家人好友都不相信她被施暴，莎莉波娃自曝曾有輕生念頭與自殘舉動。

小祖維瑞夫第一時間只簡短否認，直到巴黎大師賽結束(他輸掉決賽)，ATP年終賽開打前，他終於對外說明：「我們當然有過爭吵，但不是像大家說的那樣。我不是那樣的人，我爸媽也不是那樣教我的。我很難過這種不實指控居然影響了賽事和我自己，我很抱歉網球的焦點遭到轉移。」

ATP基於無罪推定，表示調查結果出來之前不會懲處。網友攻擊ATP，嚷著要當事人講個明白。小祖維瑞夫對媒體說：「很多人問我為什麼不肯回應，但我說了我會一直否認下去，因為這些都不是真的，沒想到會造成這麼大影響。」

(中時新聞網)