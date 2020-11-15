高雄後驛商圈打造最新網美景點，近2千把彩虹天空傘點亮夜晚，還有上千盞造型藤燈、水母燈。市長陳其邁為宣傳高雄觀光，也PO出自拍照，邀請大家到後驛商圈逛街拍照。對比六合夜市、新崛江商圈的沒落，看到後驛商圈的改變，網友表示，「終於看到高雄一點希望了」。

有「高雄五分埔」之稱的後驛商圈，將成為最新的網美照秘境。陳其邁在臉書表示，「後驛商圈晚上的美，你拍照打卡捕捉過了嗎？」年底市府也將舉辦大型商圈購物祭，請大家拭目以待。

後驛商圈打造最新網美景點「驛起傘耀」。（圖／摘自陳其邁臉書）

陳其邁指出，近年為行銷商圈，用心經營品牌、提升競爭力，在沿街掛上近2千把彩虹天空傘打造特色街景，更裝上千盞造型藤燈、水母燈，後驛商圈團隊1個月前就開始編製，並於14日晚間舉辦「驛起傘耀」點燈儀式。

此外，高雄市政府也積極推動表參道計畫，從大連商圈到美麗島大道，以2年拚4年讓資源盡速到位，未來希望結合年輕人創意，與電商平台合作，把安寧街、後驛商圈的貨賣到全台灣，進行數位轉型，市府將會有全盤計畫，會跟商圈所有好朋友一起努力。

今年也加入代言人「時尚貓小姐」，象徵商圈服飾產品的時尚性和多樣性。

陳其邁將自拍照PO上網後，網友紛喊「帥氣」「網帥邁邁」，鄭運鵬也留言表示，「為什麼要放市長自己的美照？！企圖使人按讚」。另有人說，「我住左營的，不知道後驛商圈現在這麼熱鬧」「差這麼多，下星期也要去衝一波」「身為高雄人，居然不知道這漂亮的地方」。

不過，有網友建議後驛商圈的店家也要轉型，面對散客態度要好一點，指出大概有9成的店員態度不優。

(中時新聞網)