李姓女子痴戀鄭姓已婚男子，竟假冒派出所何姓員警名義，寄送裝有按摩棒、女用情趣內褲、冥紙的包裹到鄭男家裡。鄭男收件後，發現上面筆跡是李女的，遂將包裹交給何姓警員處理，何員對李女提告。高等法院依偽造文書罪判李女徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，李女是鄭姓男子任職公司的客戶，自認與鄭男為男女朋友，2018年4月間，冒用新莊警分局某派出所何姓警員為寄件人，寄件地址、電話偽填為派出所地址、電話，寄送裝有按摩棒1支、情趣內褲1件、冥紙1張及信函的包裹郵寄給鄭男。何員提告。一審依行使偽造私文書罪判李女徒刑3月，得易科罰金。

李女上訴後，高院審理時李坦承寄按摩棒、情趣內褲及信函給鄭，否認有寄冥紙，辯稱她不想用鄭送她的情趣用品，要退還給他，而且是何員、鄭男先寄陳報狀給她，陳報狀有派出所地址、何員姓名，她以何員名義寄包裹不會對何造成損害。

鄭男證稱，他太太因收到員警代寄的包裹，打電話問他，他覺得奇怪，請太太將包裹寄給他，他一看到字跡，就知道是李女所寄，就將該包裹交給何員處理，高院認為，李女冒用員警名義寄包裹，犯後否認犯行，未見悔意，且迄未與員警達成和解或獲原諒，態度不佳，駁回李上訴，李仍被判刑3月，可上訴。

(中時 )