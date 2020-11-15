三貂角外海漁船互撞 1船進水半沉入海 8人急逃生 08:512020/11/15 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三貂角外海2漁船發生擦撞，其中一艘船艙進水半沉入海中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳籍漁船新凌波166號，14日晚間在三貂角外海約14海浬處作業時，與同是蘇澳籍的漁船新海利66號碰撞，造成新凌波166號機艙受損進水，漁船半沉，所幸船上8人均已接駁到新海利66號，人員平安。 據了解，2艘同為蘇澳籍的漁船共有13人，昨晚發生碰撞時，新海利66號也有船頭進水等情形，但情況不像半沉的新凌波166號嚴重，且能維持動力，正返港途中，海巡署已派船艇前往協助、戒護。 (中時 ) #漁船 #澳籍 #凌波 #人員 #蘇澳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瞄準年後轉職 行庫徵才啟動 04:102020/11/14 金融．稅務 宜鐵高架化 頭城段納入規畫 04:092020/11/13 地方新聞 義大3醫師 獲頒109年度台灣醫療典範獎、貢獻獎 18:342020/11/13 生活 仲介公司翻譯兼當組頭 警破獲罕見越南彩簽注站 14:002020/11/13 社會 原來烏龜的殼是脫不下來的 07:002020/11/14 搜奇 食藥署籲冷凍食品進口後 次氯酸水先消毒 04:102020/11/15 生活新聞 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 15:212020/11/14 生活 生技條例修正 企業優惠縮水 04:102020/11/14 財經要聞 投縣農會總幹事改選登記截止 16位候聘人登記 14:492020/11/14 寶島 新冠難纏 肉品水產都會遭汙染 04:102020/11/15 生活新聞 社會熱門新聞 史上最高！台新銀理專狠A老客戶2.9億 遭拘提偵訊中 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 男月入6萬被嫌買不起台北30坪房 女友「大夜班」曝光秒懂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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