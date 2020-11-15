蘇澳籍漁船新凌波166號，14日晚間在三貂角外海約14海浬處作業時，與同是蘇澳籍的漁船新海利66號碰撞，造成新凌波166號機艙受損進水，漁船半沉，所幸船上8人均已接駁到新海利66號，人員平安。

據了解，2艘同為蘇澳籍的漁船共有13人，昨晚發生碰撞時，新海利66號也有船頭進水等情形，但情況不像半沉的新凌波166號嚴重，且能維持動力，正返港途中，海巡署已派船艇前往協助、戒護。

(中時 )