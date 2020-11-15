海巡人員成功將該名男子救出。（中部分署第四岸巡隊提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義市年約30歲的李姓男子，14日晚間隻身前往嘉義縣東石鄉南橋朴子溪河道附近垂釣，因未注意到21時18分許的漲潮時間，當發現時海水已將退路淹沒，無法返回岸邊。中部分署第四岸巡隊獲報後，隨即聯絡嘉義縣救難協會、東石消防分隊趕赴現場，於22時10分許發現受困者，並成功將他救出，所幸未釀成悲劇。

中部分署第四岸巡隊表示，昨天21時22分許，東石機動巡邏站值班吳焄瑜中士接獲民眾報案，指有人受困於東石南橋橋下，站長鄭少屏上尉立即率員前往救援，人員到現場後，在東石大橋南側消坡塊上、距岸約40公尺的距離，發現該男子，站長鄭少屏上尉配戴救生裝備並徒步下水救援，將該名男子救出，

李姓男子向海巡人員表示，自己因未注意到漲潮時間，當發現時海水已將退路淹沒，無法返回岸邊，只能坐在消波塊上等待救援，並利用手機查詢東石地區附近安檢所後，撥打電話求援。經初步檢查李男無受傷，休息後自行開車返家，離去前還不忘向海巡道謝。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助。

(中時 )