梅蘭妮亞拒絕和川普牽手

儘管美國總統川普堅持不認輸，但隨著民主黨對手拜登的選舉人票跨越270票的當選門檻，他距離明年1月20日離開白宮的日子已不多。川普輸了選舉已經夠懊惱，但不斷有消息盛傳，第一夫人梅蘭妮亞也準備離開他。

據《太陽報》（THE SUN）13日報導，律師妞嫚（Jacqueline Newman）預測，梅蘭妮亞如果等到川普卸任後和他離婚，可獲得多達5000萬美元（約14億台幣）。不過，她指出，這數字取決於梅蘭妮亞能不能得到兒子拜倫（Barron）的監護權。而妞嫚認為，這對第一夫人來說，將是輕而易舉。可是她也指出，梅蘭妮亞很可能獲得監護權，但川普也能隨時探望拜倫。

梅蘭妮亞是在1998年時，由人介紹給當時的房地產大亨川普，兩人歷經愛情長跑後結婚。在15年的婚姻中，育有14歲的兒子拜倫。

川普先前有兩次婚姻，雖然他和兩任前妻都簽下婚前協議，但她們全靠打官司，從川普口袋中撈了更多錢。川普1977年和第一任妻子伊凡卡結婚，後來他與第二任妻子梅波斯（Marla Maples）外遇，和伊凡卡在1992年分手。不過，伊凡卡藉由打官司，據稱除了拿走1400萬美元（近4億台幣）外，還分到康乃迪克州的豪宅，紐約的一戶大廈，以及1年進出一次佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）的權利。

而梅波斯由小三在1993年上位轉正後，兩人的婚姻也只維持到1999年。同樣的，她也靠律師挑戰婚前協議，捧走200萬美元（5,700萬台幣）。

長久以來，川普和梅蘭妮亞相敬如冰，在白宮各過各的傳聞始終沒斷過。而兩人11日前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），出席退伍軍人節（Veterans Day）紀念儀式時，梅蘭妮亞板著臉緊扣撐傘軍人的臂膀，而川普在雨中獨行，更助長了原本兩人可能分道揚鑣的傳聞。肢體語言專家詹姆絲（Judi James）說，梅蘭妮亞看起來很緊張，而川普則顯然承受著壓力。

據說梅蘭妮亞正在屈指倒數川普在白宮的日子，好結束兩人的婚姻。被開革的白宮前幕僚紐嫚（Omarosa Manigault Newman）便斷言，兩人一定會分手。不過，要是她膽敢在川普離開白宮前，最後還補上一刀羞辱他，川普一定會想辦法懲罰她。

(中時新聞網)