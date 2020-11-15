隨著最近先後跟柯瑞、克雷湯普升等勇士球星訓練畫面曝光，還在等待重返NBA機會的林書豪，接受《南華早報》記者喬納森懷特專訪表示，「我堅持相信最好的我還沒有到來！」代表他已經迫不及待看到21日自由球員市場開放那天來臨。

上季效力大陸CBA北京首鋼，卻在休兵期決定不再重返CBA，而是留在美國等待重返NBA機會的林書豪表示，「我曾經擁有許多屬於我的驚奇機會擺在我的面前，卻因為一些客觀因素，我並沒有掌握，但現在的我仍擁有很多機會。」

「我仍然擁有明天，我仍在下個球季擁有機會，我的目標就是現在做好準備全力出擊，且打出自己的風格，你們都知道的，我將帶著沒有任何事情可以阻擋我的氣勢，」林書豪說，「我正在努力追逐，希望找到成為最棒籃球員的遠景。」

32歲的林書豪，去年曾在返台期間泣訴NBA不要他了，如今重新回到美國等待機會，加上最近先後跟柯瑞、克雷湯普生兩大勇士球星練球，似乎重返自己NBA生涯出發地舊金山打球機會越來越高，接著就等自由球員市場開放之後就見分曉。

(中時 )