前高雄市長韓國瑜在今年6月遭到罷免以後，其相關市府團隊也退出高雄，各自發展，他們也表示目前是「單飛不解散」的狀態，等待時機再度回歸，而近來韓團隊也頻頻有「合體」的態勢，今(15)日前高雄市新聞局長鄭照新更貼出團隊齊聚高雄聚餐的照片，表示他們關懷高雄的心始終不變。

鄭照新在臉書上貼出近期前市府團隊的成員齊聚在高雄的照片，這張照片引來許多網友的回應，有人相當感動表示「想念大家，感恩為高雄付出」、「感謝讓我們看到真正為民服務的團隊」、「愛我們及我們愛的人攏底家啦」、「可惜我們沒有這個福氣讓你們服務」、「政壇上能像一家人一樣溫暖的團隊，也只有韓市長所領導的團隊吧」。

而市府團隊的主角：前市長韓國瑜卻沒有出現在照片中，引來網友們討論，許多人都相當好奇韓國瑜甚麼時候才要重返政壇，日前流傳多種說法，諸如選黨主席、桃園市長、台北市長，甚至是再戰2024的總統大選，韓未來的去向都讓網友們相當好奇；兒也有關心韓國瑜的粉絲認為，韓國瑜在前兩年的選舉中消耗太大，應該再多做休息，等待時機成熟再做考慮，並且相信韓總作出的決定。

(中時新聞網)