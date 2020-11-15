NBA下個球季的各個重大時間表陸續公開了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日爆料，NBA鎖定將於12月12日到20日期間舉辦下個球季的熱身賽，要求每隊至少要打3到4場熱身賽，其中每隊都必須要打1場主場熱身賽。

聯盟要求各隊必須至少要打1場主場熱身賽的原因相當明顯，就是用來當作測試各隊在新球季開放觀眾進場之後狀況的最佳機會，屆時各隊可以藉機演練防疫措施，看出到底還有什麼需要補足之處，真正為了新球季例行賽做好所有準備。

先前陸續公布的新球季重大時間表，分別是本月19日舉辦線上視訊選秀大會，接著21日開放自由球員市場，12月2日舉辦季前訓練營，12月23日進行新球季開幕戰，看來NBA總裁席爾佛已跟NBA球員工會達成大部分的共識與協議。

不過到底能否開放觀眾進場看球？目前各隊採取不同的政策因應，像是湖人打算一開季先不開放，直到例行賽進行一段時間之後再看情況，可是勇士、雷霆等隊都打算直接在開幕戰就開放觀眾進場，只是開放進場的觀眾比例都還沒真正敲定。

(中時 )