吳孟達近照曝光認不出。(圖／翻攝自微博)

68歲港星吳孟達是周星馳電影的黃金配角，出道40年演過不少膾炙人口作品，6年前曾因病毒感染導致心臟衰竭，進入加護病房，暴瘦到38公斤，還兩度被誤傳死訊，之後他減少工作量休養，逐漸恢復健康，近日，他的最新近照被曝光，卻讓網友嚇壞「瘦的認不出了」。

大陸演員張永剛(黑子)曬出和吳孟達合照，只見戴著粗框眼鏡的吳孟達，看起來精神奕奕，不過似乎是美肌效果開太大，讓他整個人看起來白淨不少，但眼周附近皺紋仍遮不住，加上消瘦不少，讓網友乍看下都認不出，直呼他變了樣。

吳孟達過去和周星馳合作多部喜劇電影，包括《食神》、《少林足球》、《賭聖》等，默契十足，私下也是好友，但已10幾年沒合作的兩人，曾傳出兩人有嫌隙，日前吳孟達受訪坦言現在的關係有點像是「老死不相往來」。

雖然兩人仍是好友，不過情誼轉淡，聯繫也變少，加上身邊交友環境不一樣，讓吳孟達不太知道該怎麼再度維繫感情，讓他覺得有點遺憾，但仍對好友獻上祝福。吳孟達曾2度鬼門關前走一遭，還患上糖尿病，目前已修身養性，靠飲食和瑜珈，搭配西藥控制病情。

(中時新聞網)