駐美代表蕭美琴今天發推文表示，她已致電拜登的外交政策顧問布林肯，代表台灣政府祝賀拜登及賀錦麗勝選，並表示期待持續深化台美雙方的緊密合作關係。

曾擔任過副國務卿的布林肯白為拜登外交政策顧問，也是外傳拜登未來白宮國安顧問及國務卿的熱門人選，蔡英文2015年競選總統期間訪問美國，黨政高層曾表示，當時在國務院與蔡英文見面的人就是布林肯。

(中時 )