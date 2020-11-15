蕭美琴推特發文 表示已致電拜登外交政策顧問布林肯 09:112020/11/15 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (取自蕭美琴推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐美代表蕭美琴今天發推文表示，她已致電拜登的外交政策顧問布林肯，代表台灣政府祝賀拜登及賀錦麗勝選，並表示期待持續深化台美雙方的緊密合作關係。 曾擔任過副國務卿的布林肯白為拜登外交政策顧問，也是外傳拜登未來白宮國安顧問及國務卿的熱門人選，蔡英文2015年競選總統期間訪問美國，黨政高層曾表示，當時在國務院與蔡英文見面的人就是布林肯。 (中時 ) #拜登 #顧問 #布林肯 #蕭美琴 #台美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政笑擁七冠 04:102020/11/15 產業特刊 大廠訂單強勁 利多題材助攻 家登鴻碩 前景看旺 04:102020/11/15 產業特刊 拜登若兌現能源政策 多項油管計畫恐不保 04:102020/11/15 全球財經 拜登擬提葉倫任財長 拚振興稅改 04:102020/11/15 國際大事 家電業前三季業績亮眼 禾聯碩賺一股本 稱霸同業 04:102020/11/15 財經要聞 再生能源逆勢強 今年新增發電量創新高 04:102020/11/15 全球財經 朱晏民專欄－美國大選底定 全球股市迎慶祝行情 04:102020/11/15 財經要聞 美國應重修分享學分 04:102020/11/15 時論廣場 布林肯 坎貝爾 與藍綠都交好 04:102020/11/15 國際大事 陳釙贈回顧生命軌跡 04:102020/11/15 生活新聞 政治熱門新聞 陳揮文突襲問丁怡銘應該下台嗎 高嘉瑜停頓一下這樣回 - 政治 牛肉麵風暴 前綠委起底丁怡銘是怎樣當上政院發言人 - 政治 川普將認敗選美國人全驚醒！林濁水爆：台灣來不及了 - 政治 川普卸任前會突襲訪台？美國博士答案出乎意料 - 政治 黃捷穿這樣打棒球？粉絲一看照片全傻眼挺不下去了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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