美國國務卿蓬佩奧日前表示，台灣一直不是中國的一部分，過去35年來美國民主、共和兩黨政府所遵循的政策都承認此事。對此，前總統陳水扁直言，蓬佩奧所說的是一貫美國的對台政策，蓬佩奧沒說的是，「台灣是否為主權國家」。

蓬佩奧12日接受電台節目專訪時表示，「台灣一直不是中國的一部分」，過去35年來美國民主、共和兩黨政府所遵循的政策都承認此事。蓬佩奧又指出，美國對台灣的承諾跨越黨派，兩黨都認為台灣是民主典範。他強調美國必須履行對台灣的承諾，包括透過軍售加強防衛能力。

對此，陳水扁今在臉書發文表示，蓬佩奧接受電台專訪，談到美國對台政策時表示，台灣從不是中國的一部分，這也是雷根政府制定對台政策時就已承認的對台政策。2004年媒體報導美國國務卿鮑爾接受媒體專訪時表示，世界上只有一個中國，台灣不是獨立的，台灣不享有一個國家的主權，這依然是我們堅定的政策。

蓬佩奧和鮑爾都是共和黨政府的國務卿談到對台政策，看似矛盾，實際上並沒有。看一下AIT台北辦事處前處長楊甦棣2007年代表美國政府，在總統府和他的重申美國的立場：1.美國全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣為其一部分的主張；2.聯合國秘書長潘基文詮釋1971年2758決議文把台灣視為中國的一部分，美國表達不接受的立場，因為對美國而言，台灣地位問題仍然是懸而未決的

陳水扁最後表示，蓬佩奧說的是前者，鮑爾說的是後者，蓬佩奧沒說的是，台灣是否為主權國家。

(中時新聞網)