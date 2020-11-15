前新聞主播蕭彤雯雖然離開播報臺多年，仍會透過社群平台分享近況，近日她聽聞兩位同業友人逝世的消息，不禁感嘆生命的脆弱，「原來13號星期五，真的是黑色的」。

蕭彤雯13日在臉書悼念一位工作上認識，年紀與她相仿的女性好友離世了，「近半年我們每個月都因為工作有聯絡，上個月還聊到一個合作打算要進行，昨天他就突然離開了，心裡真的很難過…生命怎麼就這麼的脆弱？才與好不容易遇到的Mr.Right互訂終身，老天爺怎麼就這樣捉弄人？」她感傷地表示2020年真的不好過，但願亡友能無牽掛的離開，同時也體悟到生命的無常。

沒想到才發出這篇文不久，蕭彤雯再度接到噩耗，「剛剛聽聞另個朋友也走了。昔日新聞台的同事。也是昨天……」讓她忍不住崩潰：「原來13號星期五，真的是黑色的。」

許多粉絲看到文章後，紛紛留言安慰，「妳心情一定很沉重，給妳拍拍」、「安全下莊～已是對2020的註解了」蕭彤雯無助地回：「我總在節目中說這句話，沒想到如此卑微的心願竟這麼難。」

剛剛收到消息… 又一個工作上認識的朋友離開了 跟我差不多年紀... 由蕭彤雯發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)