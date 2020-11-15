女星鍾麗緹因中、越混血臉蛋及火辣身材被封為「一代性感女神」，日前更因參加《乘風破浪的姐姐》而再度大紅一波，事實上，她的感情也備受矚目，自2016年三婚嫩尪張倫碩後，兩人不時會在社群分享婚姻生活，而昨(11/15)鍾麗緹難得po出15秒性感熱舞短片，立刻被瘋傳，讓人不禁驚艷直呼「還是這麼漂亮」，一點看不出她生3娃、已年近半百。

差一年就要50歲的鍾麗緹，多年來在演藝圈發展，始終維持相當好的狀態，「性感美豔」招牌沒砸過，而比起演藝路，鍾麗緹的感情部分算是波瀾不斷，經歷兩段失敗婚姻後，她2015年與小11歲男星張倫碩因拍攝真人秀《如果愛》陷入愛河，隔年帶著3個女兒梅開三度，跟老公婚姻相當恩愛，羨煞眾人。

鍾麗緹扭腰抖臀，大秀性感舞姿。(取材自鍾麗緹微博、臉書)

鍾麗緹結婚後，社群除了貼自己美照外，最常po的就是跟老公的恩愛照，而昨天難得沒放閃，而是貼出抖音15秒熱舞短片，祝大家周末愉快，影片中，鍾麗緹穿著開V迷你連身裙，底下則是網襪加上短靴，搭配精緻眼妝與酒紅色美唇，顯得風情萬種，一點都不顯老。

鍾麗緹在2個舞蹈老師伴舞下，大膽扭動，對著鏡頭一下摸身體，一下抖臀，動作相當精準大膽，加上不時放電的媚眼，讓粉絲直呼她根本辣到爆，完全看不出是生了3個小孩的媽媽，看起來超年輕」、「真的好漂亮好美」，影片立刻被瘋傳。

鍾麗緹15秒熱舞短片。

(中時新聞網)