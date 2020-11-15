針對調查局航業處基隆站去年遺失6.5公斤安毒事件，調查局今早僅以87字新聞稿回應。調查局說，等調查釐清事實後，將依調查結果追究相關人員刑事及行政責任，絕不寬貸。

航業調查處基隆站去年11月查獲一起安毒案，承辦的詹姓調查官交代鄭姓調查官將6.5公斤安毒送調查局本部鑑識科學處鑑定，因遲未收到報告，才發現毒品運送調查局本部途中不慎弄丟，至今已過近一年，遺失的毒品仍下落成謎。

調查局督察處已於13日約談時任航基站副主任林聖智、承辦毒品案詹姓調查官、運送毒品的鄭姓調查官等人。

調查局今早發出約87字新聞稿：「本局航業調查處基隆站於去年11月間遺失扣案安非他命毒品6.5公斤乙案，業由本局局長指示成立專案小組調查處理中，俟調查釐清事實後，將依調查結果追究相關人員刑事及行政責任，絕不寬貸。」

據悉，調查局不排除將本案移送懲戒法院追究行政責任，另依刑法湮滅刑事證據罪或侵占罪移送相關地檢署偵辦。

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(中時 )