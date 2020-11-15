基隆市某加油站日前遭竊，第四分局接獲通報後立即組成專案小組，鎖定一名通緝犯胡典堯，13日胡男在仁愛區出沒，警方合力逮捕過程中，胡男欲逃逸衝撞一名20歲實務訓練警員林鈺傑，導致林員左小腿骨折、顱內出血，意識清楚，目前仍在救治中。

據了解，胡男有多條通緝罪名，13日駕駛紅色車輛，出沒在仁愛區愛二路一帶，警方趁胡男女友下車時，以車輛夾擊，胡男為躲避查緝，重踩油門衝撞林員逃逸，林員左腳骨折、頭部些微出血，意識清楚，就醫檢查後，傷勢狀況穩定，無病危情形。

送醫過程中，林員更不斷說著「人跑了」、「我真沒用」、「對不起沒幫上忙」，一直惦記著要逮捕犯人，家屬接獲通知立即從屏東趕往基隆；林員今年6月自警察專科學校畢業，10月19日分發至第四分局偵查隊實務訓練，12月18日才會正式取得警員資格，基隆市警舉表示，林員平時表示積極認真，會持續關懷家屬，給予最好協助。

(中時 )