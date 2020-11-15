男網友貼出女友提分手的對話。（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

男女朋友交往若價值觀不同，實在難走的長久。一位網友日前上網抱怨交往一年半的女友和他提分手，女友來台北找到一份大夜班工作後，經濟狀況變寬裕，提分時更狠嗆原PO「最基本在台北市要有30坪的房子」、「你月收入連10萬都不到」等。原PO後來才發現女友投身八大行業，讓他相當後悔當初鼓勵女友北上工作。

一位男網友在臉書社團《爆怨2公社》中發文抱怨，他表示自己有位交往一年半的女友，兩人原本一南一北遠距離交往，而在一年前女友嫌南部工作薪水太少，便想來台北找工作，並在原PO的鼓勵下北漂，小倆口同居一起打拼未來。

期間原PO也主動鼓勵女友學習專業技能充實自己，舉凡學習美甲、化妝等的費用都由原PO幫忙負擔，日常的生活開銷也由原PO一肩扛下。後來女友找到一份收入不錯的大夜班工作，卻始終隱瞞工作內容。

直到幾日前原PO收到女友提分手的訊息，怒嗆原PO薪水才6萬，根本養不起她，甚至傳訊「最基本在台北市你能有一間30坪的房子嗎？」、「你只能租房子住」、「要住多久」、「你月收入10萬元都不到」、「我在你身上看不到未來」等。

原PO突然被分手感到晴天霹靂，事後才發現女友找到的夜班高薪工作是八大行業，原PO無奈地說「當初是不是不該支持他來台北的？」文在網路上擴散後，不少網友留言回應，「做八大沒有錯，錯的是她自己的想法」、「道不同不相為謀，她喜歡奢華的生活，就讓他去吧。」、「恭喜你脫離苦海，60K真的不算少了」、「她的思路短，吃虧是她自己。希望她以後不會後悔錯過你。」

(中時新聞網)