忻姓男子去年與帶著一對年幼兒女的同事在娃娃機店夾娃娃，竟趁同事專心陪兒子玩之際，抱起同事6歲幼女坐在他大腿後，伸出狼爪，撫摸女童下體，事後忻男以分期賠償30萬元獲和解。台北地院依強制猥褻罪判忻男徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

檢方調查，去年8月中旬，領有身障證明的忻姓男子與帶著年幼兒女的同事，一同前往夾娃娃機店遊玩。當時同事專心陪著兒子夾娃娃時，忻男見同事6歲的身障女童在一旁，即將女童抱坐在自己雙腿上，2人坐在沙發區休息，打發時間。

不料，忻男卻乘機伸手觸摸女童下體，被店內其他客人發現，大聲責問制止，女童父親聽到後，馬上趕來並當場報警提告。檢方勘驗店內監視器畫面，去年依加重強制猥褻罪嫌起訴忻男。

法院審理時，忻認罪並與被害人父母以分期賠償30萬元和解，台北地院依對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判處忻男有期徒刑1年10月，緩刑5年。

另被害女童父母也向北檢申請犯罪被害補償，檢方審酌忻男僅為滿足一己私慾，竟對女童猥褻，導致女童身心受創，從此害怕與人親近及擁抱，日前已補償女童15萬元。

(中時 )