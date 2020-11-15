美國現任總統川普自敗選後不斷指控大選舞弊重重，美國國土安全部與各州選務官員12日大動作發表聯合聲明強調，目前完全沒有任何證據顯示今年大選過程出現任何舞弊。立委何志偉警告，川普雖卸任，但影子政府恐如影隨形，引發美國內部平衡與角力；而新上任的拜登預料將不會遵循川普的經貿戰，台灣應積極發揮戰略位置優勢與防疫成果等，力促台灣加入「D10」的可能。

雖然美國大選結果大致已定，但何志偉認為，川普的影響力不會就此消失，很可能如影子政府般如影隨形。他也提醒，明年是中國共產黨在上海建黨滿一百年，是中國大陸國家主席習近平要鞏固內部權力的平台，因此明年台灣會是中美關係的試金石。

近期台海情勢緊張，共機頻頻繞台，川普任內對台軍售高達十次，針對拜登上任後對台軍售的變化，何志偉預估，拜登政府對台軍售預料以防衛性大過於攻擊性武器，未來台灣與民主黨在軍事合作上有望提升，例如資訊系統的共享與應用。

觀察美國選後情勢，何志偉形容，川普與拜登對中國採取的手段像是拳擊與柔道，拜登認為，關稅不是唯一的手段，雖兩大強國未來仍處於高強度競爭關係，但受新冠肺炎疫情影響，尤其拜登曾經預估，新冠肺炎的後續影響恐會長達十年，因此，未來美中之間仍會以內政優先，包括提升就業以及強調美國製造。

綜觀拜登的政策主張，例如提倡綠能、多邊主義，推動美國重返巴黎氣候協定、世界衛生組織等國際組織與貿易協定，何志偉表示，台灣有望能從中取得紅利，例如拜登強調供應鏈重組，台灣在低碳協議扮演至關重要的角色，有機會在供應鏈重組的過程當中，成為「美國製造」的其中一個供應鏈供應者。

有鑑於肺炎疫情爆發，延宕了各國的5G發展時程，英國計劃三年後全面將國內的中國5G建設徹底排除，甚至有意聯合德法日韓等國共組「D10聯盟」，降低對中國的通訊設備、戰略物資依賴，何志偉認為，這是台灣加入D10的契機。

甫與美國布魯金斯研究所舉辦美國大選後亞太地區第一次研討會的何志偉指出，台灣位於第一島鏈戰略位置，除此之外，也具備科技實力、民主成就以及防疫的成績，有望超前部署以智庫交流的形式促成「D10+1」。

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(中時新聞網)