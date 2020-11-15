今年台北牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」日前遭行政院發言人丁怡銘烏龍指控使用萊牛，引起一場牛肉麵風暴，事發兩天後業者在昨天(15日)深夜抒發這兩天兩夜來的煎熬心情「就像做了一場夢」，最後他在各種紛擾中發現，自己現在最需要的是回家，「陪孩子吃一碗，現煮的麵」。

業者表示，他現在最需要的是回家陪全家人吃一碗現煮的麵。(翻攝自 皇家傳承牛肉麵FB)

皇家傳承牛肉麵在臉書表示，平常在家三餐都是他掌廚，陪伴孩子全家一起用餐是一直以來的堅持，但因為突如其來的騷動，讓他這幾日都在外奔波、缺席餐桌，連孩子們都問媽媽：「爸爸呢？怎麼沒一起吃飯？」

業者表示，深夜坐在桌前回想過去這50幾個小時，就好像做了場夢，「網路上各方的建議指教，客人來店裡支持打氣，網友用訂單幫我下架牛肉麵，敝人衷心感謝。各種紛紛擾擾，我問自己: 還有什麼地方，可以做得更好？」

業者說道，自我檢討的同時，他看到太太從孩子房間走出來，就問了句「孩子今天吃什什麼？」太太回答：「冰箱裡的牛肉麵啊！」還給他一個「為什麼需要問」的表情，讓緊繃兩天的他終於笑了，「對啊！我愛我的孩子們，再辛苦我都一定確保他們吃的『安全跟健康』這碗麵，不就已經說明了我的堅持嗎？」並了解他現在最需要不是站在紛擾裡，而是回家陪孩子們吃一碗麵。

文一PO出後，網友們紛紛為業者加油打氣，同時不忘酸一下禍首丁怡銘，「辛苦了，煮給孩子的麵應該不用打統編」、「請問老闆何時提告行政院發炎人？」、「加油！堅持到底」、「希望行政院打官司的費用不會再用納税人的錢。」

【孩子們～我們一起吃碗麵】 又是一個忙到夜深的日子。 突如其來的騷動，這幾天除了睡覺，全都在外奔波。 平常三餐都是由我掌廚，陪伴孩子全家一起用餐是我們努力維持的習慣。 ... 由皇家傳承牛肉麵發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)