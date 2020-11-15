台大今天舉行創校92年校慶大會，會中頒贈台達電子創辦人鄭崇華及輝達公司（NVIDIA）創辦人黃仁勳名譽博士學位。對於過去5天內有3位學生輕生，台大校長管中閔表示，正推動各項防範措施，「台大所有學生一個不能少，一個也不會少」。

在今天校慶典禮中，管中閔表示，將持續照顧弱勢學生，增加「希望入學」人數，並提供他們全方位照顧計畫；同時，台大將實施「鄉鄉有台大人」計畫，希望更多偏遠地區學生有機會加入台大，不僅有機會翻轉人生未來有機會為自己家鄉盡更多力量。

過去幾天有幾位台大學生輕生，引發社會震驚。管中閔表示，學校已成立「學生保護專案小組」，將深入探討事件結構性因素，蒐集師生建議，盡速擬定預防保護措施，補強現有學生輔導機制。

管中閔表示，自己也歷過心理嚴重受創的時期，所以能體會心理創傷帶給人的痛苦。他鼓勵心理上有困擾或有痛苦的同學，務必要尋求專業協助，更期待所有老師和同學們，都能主動關心身邊同學，對身邊的人一個笑容、幾句問候，都能對同學產生很強的安定作用，也可以支持他們度過難關。

獲得名譽博士的鄭崇華，1971年年創立台達電子，為全球提供電源管理與散熱解決方案。半個世紀來，帶領台達集團秉持「環保、節能、愛地球」的經營使命，致力於開發節能方案與服務，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊。

鄭崇華表示，獲得這項榮譽，他第一個聯繫的人是前清大校長劉炯朗，在台達電發展過程，劉炯朗都默默的支持他，並告訴他能獲得台大名譽博士是非常不容易的事。不過劉炯朗在前幾天過世，鄭崇華很遺憾不能和他共享榮耀。

另一位獲頒名譽博士的黃仁勳，1993年創立輝達公司，1999年開創出具革命性的GPU之架構，定義現代電腦繪圖技術，改變平行運算的領域，帶來人工智慧所需之深度學習運算之革命性的進展，使得從分子生物學到行星科學等各種研究有巨幅突破。不過因為疫情關係，黃仁勳今天無法出席典禮。

(中時 )