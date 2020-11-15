Muhammad Ali vs George Foreman 8th round (Youtube)

已故拳王穆罕默德阿里(Muhammad Ali)生涯除了1970年代與弗雷瑟(Joe Frazier)的三度血戰，最為人津津樂道的是他打倒「大喬治」佛爾曼(George Foreman)所使用的「邊繩誘敵Rope-a-dope」。

當年阿里決定挑戰天下無敵的拳王佛爾曼，大家都認為他不可能獲勝。阿里曾經輸給弗雷瑟與諾頓(Ken Norton)，還被諾頓打碎了下顎，沒想到這兩人又都被佛爾曼的鐵拳打得站不起來。

阿里究竟怎麼打贏佛爾曼，至今仍有爭議。通說是阿里後退示弱，誘使佛爾曼拚命出拳揍他，並且背靠繩索以減少傷害，成功耗盡對手體力。阿里的教練鄧迪(Angelo Dundee)被指控賽前把繩索弄鬆，鄧迪否認，表示他也不想看阿里貼著繩索挨揍，阿里則說他是臨機應變。

現在阿里的弟弟拉哈曼(Rahaman Ali)出書《我的哥哥, 穆罕默德阿里》主張阿里在訓練中就擬定了戰術。為強化抗打能力，阿里特別找人揍他的身體，一旁的攝影師George Kalinsky建議阿里可以躲到繩邊引誘佛爾曼來揍他，阿里同意這個點子，當下取名為「Rope-a-dope」。

佛爾曼說：「我想打倒他，我出了我最重的拳，我感覺揍到他了，但他始終沒有倒下。」累垮的佛爾曼最後反而被阿里一陣猛攻KO。

那場大戰讓阿里威名遠揚，《金氏世界紀錄大全》1980年認定阿里超越了亞伯拉罕林肯、拿破崙、耶穌基督，成為史上被書寫最多次的人物。現在76歲的拉哈曼也加入撰寫阿里的行列。兄弟倆本姓克萊(Clay)，都是職業拳擊手，後來改宗伊斯蘭教而稱為阿里。

(中時新聞網)