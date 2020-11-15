物價飛漲，只有薪水不漲！台灣年輕人不僅面臨低薪、不敢生小孩的少子困境，也要面對高房價，努力工作一輩子卻買不起房，成為一道難以跨越的檻。民進黨立委高嘉瑜本身也是租屋族，10年過去了，還是買不起房子，直呼根本是國安危機。

高嘉瑜在臉書指出，2020年台灣正式進入人口負成長階段，2025將邁入超高齡社會，未來越年長的租屋族也恐面臨房東拒絕租屋、無房可住的悲劇，這也是大家為什麼想買房子，就是希望有一個安居樂業的地方。

根據過往資料，高嘉瑜發現，同樣30年的自用住宅，在美國加州60萬美金的房產，一年房價跟地價稅約28萬台幣，但在台北市一棟同價格的30年公寓，房屋稅跟地價稅只要新台幣6000多元，資產階級有房產且坐擁豪宅，繳的稅卻非常低。

高嘉瑜認為，房價高漲主要是市場機制失靈、資訊不透明，雖然房市供過於求，但房價仍居高不下，加上政府雖嚴懲囤積口罩、衛生紙，卻縱容囤地囤房，最後再加上游資寛鬆、超低利率，也未能針對非自住又持有2房以上的人給予囤房稅等管制，因此造成政府失靈所致，建議地方政府應落實囤房稅，但若中央喊打房，地方靜悄悄無作為，打房恐怕也變空談。

高嘉瑜接受《台視》採訪時表示，以自己選區內湖南港來說，新成屋大概也要60~70萬元（每坪），3、40坪也要兩、三千萬，再加上車位根本無法負擔，就連她身為中高收入的單身女性也買不起，且這樣的現象會造成惡性循環，甚至也是少子化的根源，年輕人買不起房子，就不敢結婚生小孩，更以「國安危機」來形容，呼籲政府應重。

(中時新聞網)